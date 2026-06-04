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Schifani a Tindari premia i vincitori del progetto “La Sicilia che racconta”

MESSINA (ITALPRESS) – “Credete in questa terra, credete in voi. Abbiate fiducia nella Sicilia e restate. Credete nel nostro impegno perché la nostra sfida è quella di creare i presupposti affinché non manchi il lavoro in Sicilia”. Queste le parole del presidente della Regione Renato Schifani ai giovani studenti presenti alla manifestazione conclusiva del progetto “La Sicilia che racconta: storie, luoghi e scrittori per nuovi lettori”, organizzata dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale nel Parco archeologico di Tindari, nel Messinese. vbo/mca3
(Fonte video: Regione Siciliana)

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