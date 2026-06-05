Aquili “Squadra di sciabola femminile giovane, si parte con entusiasmo”

ROMA (ITALPRESS) – “Si parte con l’entusiasmo di chi ha una squadra giovane con tante esordienti. Dobbiamo cercare di mettere il più possibile l’entusiasmo che la giovane età deve portare con sé, per affrontare Europei e Mondiali prima dell’anno prossimo, quando il Campionato del Mondo sarà valido per la qualifica Olimpica”. Così il ct della squadra italiana di sciabola femminile, Andrea Aquili, a margine della conferenza stampa di presentazione dei ritiri della Nazionali Olimpiche e Paralimpiche della scherma azzurra in Trentino presso la Fiera di Roma.

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