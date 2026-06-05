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Da Visconti a Rohrwacher, a New York il cinema racconta la storia d’Italia

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Dal Risorgimento alla caduta del fascismo, passando per le guerre mondiali e le grandi trasformazioni sociali del Novecento. È un viaggio nella storia d’Italia attraverso il grande schermo quello proposto da “History, Italian Style”, la nuova rassegna organizzata da Film at Lincoln Center e Cinecittà che dal 4 al 25 giugno porta a New York 29 capolavori del cinema italiano. Un programma ambizioso che, in occasione dell’80 anniversario della Repubblica Italiana, racconta la costruzione dell’Italia moderna attraverso lo sguardo di alcuni dei più grandi registi del Paese.
xo9/fsc/azn
(Intervista di Stefano Vaccara)

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