Ultime News

5 Giu 2026 Festa dell’Arma, encomi e riconoscimenti ai carabinieri distintisi in servizio
5 Giu 2026 Carabinieri, a Santa Monica celebrato il 212° anniversario di Fondazione dell’Arma
5 Giu 2026 Post Giacchetta, quattro nomi per la Cremonese: la corsa al ruolo di direttore sportivo
5 Giu 2026 Torna in libreria “La messa dell’uomo disarmato”, il capolavoro di don Luisito Bianchi
5 Giu 2026 Padania Acque: rinnovato il Rating di Legalità con il massimo punteggio
Video Pillole

Dua Lipa a Palermo, folla di fan e curiosi per la pop star

PALERMO (ITALPRESS) – Nel cuore di Palermo, è caccia alla coppia Dua Lipa e Callum Turner che hanno scelto il capoluogo siciliano per i festeggiamenti, dopo aver pronunciato il fatidico sì a Londra. Per i giovani fan è importante la scelta della città per occasioni come queste, nonostante gli inevitabili disagi che può causare.
Dietro le transenne giovani e turisti aspettano l’arrivo dei super ospiti VIP per la festa organizzata dalla pop star.
xd8/mgg/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...