Nissan Qashqai e-Power, oltre 1.300 km con un pieno





ROMA (ITALPRESS) – Oltre 1.300 chilometri di percorrenza con un solo pieno. È la nuova sfida portata a termine dalla Nissan Qashqai e-Power: il giro della Tasmania senza mai fermarsi per un rifornimento di carburante. Si tratta della seconda impresa sull’efficienza tecnologica del sistema ibrido della casa giapponese, dopo quella condotta ad inizio anno, che ha portato il SUV a percorrere dall’estremo Nord all’estremo Sud del Regno Unito, per un totale di 1.347 chilometri percorsi. Il SUV Nissan ha replicato in Australia, completando il giro completo della Tasmania senza effettuare alcun rifornimento e superando ancora una volta i 1.300 chilometri di percorrenza. Le due sfide, svolte in contesti climatici e stradali profondamente diversi, hanno confermato la capacità del sistema e-Power di garantire consumi contenuti e un’autonomia elevata in condizioni reali di utilizzo. Alla base di questi risultati c’è l’architettura e-Power, che si distingue dagli ibridi convenzionali perché il motore a benzina non trasmette mai direttamente la trazione alle ruote, ma viene utilizzato esclusivamente per generare energia elettrica. La propulsione è affidata soltanto al motore elettrico, offrendo una guida fluida, silenziosa e reattiva, simile a quella di un’auto elettrica ma senza la necessità di ricarica alla spina.

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