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Peugeot ripropone la 208 GTi ma solo elettrica

ROMA (ITALPRESS) – Il marchio GTi fa il suo ritorno su una delle vetture di maggior successo del Segmento B, la Peugeot 208. Quarant’anni fa, la casa francese ha fatto la storia con l’introduzione della 205 GTi che, nel corso di quattro decenni, ha scritto la storia del motorsport con numerose vittorie, in particolare nei rally e nei rally raid. E oggi, Peugeot continua a scrivere la leggenda GTi reinterpretando il dna in chiave moderna e sostenibile. La nuova 208 GTi, infatti, è la prima 100% elettrica, con 280 cavalli e un’accelerazione da 0 a 100 chilometri orari in soli 5,7 secondi. Si distingue poi per il telaio ribassato e carreggiate allargate all’anteriore e al posteriore. Sul fronte del design, la nuova 208 Gti ha ricevuto un esclusivo colore della carrozzeria rosso brillante, un chiaro riferimento alla livrea rossa resa popolare sulla prima 205 GTi. Monta cerchi da 18 pollici, mentre i passaruota sono stati allargati per adattarsi alle carreggiate maggiorate e messi in risalto da una linea rossa elegante e sportiva. Per rafforzare ulteriormente l’aspetto sportivo, uno spoiler è stato aggiunto nella parte inferiore del paraurti anteriore.
tvi/abr/azn

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