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Salute Magazine – 5/6/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Uno studio italiano apre alla terapia genica per la Sindrome di Rett
– Lupus, un’infografica supporta i medici nel riconoscimento dei sintomi
– Tumori del sangue, un libro sull’impatto dell’ambiente e degli stili di vita
sat/gtr
– Uno studio italiano apre alla terapia genica per la Sindrome di Rett
– Lupus, un’infografica supporta i medici nel riconoscimento dei sintomi
– Tumori del sangue, un libro sull’impatto dell’ambiente e degli stili di vita
sat/gtr
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