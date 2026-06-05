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Sassari, mucca viene salvata nel fiume Coghinas da Vigili del Fuoco: le immagini

SASSARI (ITALPRESS) – Intervento a lieto fine nel fiume Coghinas, dove una mucca, finita in acqua e ormai stremata, non riusciva più a raggiungere autonomamente la riva. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco, supportati dalla squadra del distaccamento di Tempio Pausania. Dopo una valutazione delle condizioni dell’animale effettuata insieme al veterinario, i soccorritori hanno predisposto una particolare tecnica di recupero utilizzando palloni di sollevamento impiegati nelle attività subacquee. Grazie a questa soluzione la mucca è stata sostenuta e accompagnata in sicurezza fino alla terraferma. Al termine delle operazioni il veterinario ha confermato le buone condizioni dell’animale, che è stato riconsegnato ai proprietari.

trl/mca2
(Fonte video: account X Vigili del Fuoco)

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