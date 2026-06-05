Ultime News

5 Giu 2026 A Bologna la manifestazione canina mondiale in corso fino al 7 giugno
5 Giu 2026 ASST, anatomia patalogica: in funzione la piattaforma di biologia molecolare 
5 Giu 2026 Il 18 giugno al via l’esame di maturità per 3mila studenti cremonesi: tutte le novità
5 Giu 2026 Certificare la parità di genere: un confronto su strumenti e opportunità per le imprese
5 Giu 2026 Arpa Lombardia, il bilancio del lavoro effettuato nell’ultimo anno
Video Pillole

Schifani “La mafia si combatte quotidianamente rispettando le regole”

PALERMO (ITALPRESS) – “La mafia si combatte quotidianamente rispettando le regole, che voi bambini dovete sentire parte del vostro io. Lo state facendo perché siete educati da bravi docenti, che vi stanno inculcando le regole e il rispetto della persona. Crescendo con questi imperativi, voi sarete la società che avrà definitivamente sconfitto la mafia e la criminalità organizzata. Avete in mano il futuro, sono sicuro che lo gestirete bene”. Così il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenuto a margine dell’inaugurazione dell’aula immersiva finanziata dal governo regionale presso l’Istituto Comprensivo Statale ‘Francesca Morvillo’ di Monreale, a Palermo. “Sono contento e ringrazio l’assessore Turano per i frutti del lavoro che abbiamo fatto in questa fine legislatura – aggiunge -. Stiamo raccogliendo risultati grazie al lavoro dell’assessore e dei dirigenti scolastici, con la creazione di una dinamica costruttiva e di apertura liberale”. “Voglio ricordare anche la misura del bonus palestra, rivolto alle famiglie che non possono permettersi di mandare i propri bambini in palestra, prevedendo una misura che consenta di attingere ai fondi della Regione in questo ambito – sottolinea Schifani -. La palestra e lo sport educano, fanno crescere i bambini dal punto di vista sanitario e soprattutto per sottrarli dalla strada e da quartieri dove la criminalità controlla la crescita dei giovani criminali adescandoli”. xi6/vbo/mca3/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...