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Transizione del marittimo, la visione di Nextchem alla Venice Climate Week

VENEZIA (ITALPRESS) – La transizione del settore marittimo è tornata centrale nel dibattito mondiale, non solo come spazio fisico ma come laboratorio di innovazione: in questo contesto si inserisce l’approccio di Nextchem, società del gruppo MAIRE, presente alla Climate Week di Venezia per raccontare la propria strategia, fondata su integrazione tecnologica e visione industriale concreta. Un percorso lungo, quello verso la decarbonizzazione, che si realizza attraverso scelte tecnologiche e capacità di scalare soluzioni già disponibili.
f29/fsc/azn

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