Ultime News

5 Giu 2026 “Processo penale sui social o in tv”: i premi della Camera Penale
5 Giu 2026 Cooper, il golden retriever di una cremonese contribuisce a salvare una vita in Versilia
5 Giu 2026 Il 7 giugno a Cremona il Congresso Provinciale di Gioventù Nazionale
5 Giu 2026 Cremonese, tra programmazione e calendario: tutte le date della stagione 2026/27
5 Giu 2026 Prove in corso al Ponchielli per L’Incoronazione di Poppea firmata dal regista Catalano
Video Pillole

Truffa su fondi per Istituto Zooprofilattico Palermo, sequestro da 175 mila euro

LUSSEMBURGO (ITALPRESS) – Su richiesta della Procura Europea (EPPO) di Palermo, la Guardia di Finanza ha eseguito oggi in Sicilia un provvedimento di sequestro di beni nell’ambito di un’indagine su presunte frodi relative a fondi dell’Unione Europea destinati alla promozione della salute pubblica veterinaria. Il Gip del Tribunale di Palermo ha disposto il sequestro dei beni fino a un importo di 175.000 euro nei confronti dell’ex commissario straordinario e presidente dell’Istituto Zooprofilattico di Palermo e ad altri due dirigenti.

pc/mca3 (fonte video: Guardia di Finanza)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...