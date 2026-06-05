Ultime News

5 Giu 2026 A Bologna la manifestazione canina mondiale in corso fino al 7 giugno
5 Giu 2026 ASST, anatomia patalogica: in funzione la piattaforma di biologia molecolare 
5 Giu 2026 Il 18 giugno al via l’esame di maturità per 3mila studenti cremonesi: tutte le novità
5 Giu 2026 Certificare la parità di genere: un confronto su strumenti e opportunità per le imprese
5 Giu 2026 Arpa Lombardia, il bilancio del lavoro effettuato nell’ultimo anno
Video Pillole

Turano “Una scuola su due in Sicilia può avere nuovi strumenti didattici”

PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo finanziato 246 istanze su 453 scuole, quindi una scuola su due in Sicilia ha la possibilità di avere nuovi strumenti didattici. L’alunno dunque studia sul libro per poi entrare in un mondo nuovo, non dimenticando più ciò che ha imparato. Ringrazio i dirigenti scolastici e in particolare la preside dell’Istituto ‘Morvillo’, Francesca Giammone, perchè segue il governo regionale nelle iniziative che possono migliorare la scuola siciliana”. Queste le parole dell’assessore all’istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano, intervenuto a margine dell’inaugurazione dell’aula immersiva finanziata dal governo regionale presso l’Istituto Comprensivo Statale ‘Francesca Morvillo’ di Monreale, a Palermo. xi6/vbo/mca3/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...