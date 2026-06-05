Turismo, nuove risorse dall’accordo di coesione





ROMA (ITALPRESS) – Via libera del Governo all’accordo di coesione per il settore turistico, un piano che mette a disposizione oltre 120 milioni di euro per rafforzare la competitività del comparto nazionale e sostenere lo sviluppo dei territori. L’iniziativa si inserisce nella strategia dell’esecutivo volta a valorizzare uno dei settori più rilevanti per l’economia italiana, puntando su innovazione, sostenibilità e digitalizzazione. L’accordo si articola in tre principali linee di intervento. La prima riguarda la realizzazione di un’infrastruttura digitale centrale destinata alla gestione e al monitoraggio dei flussi turistici. La seconda linea di azione è dedicata alla sostenibilità delle destinazioni turistiche. Le risorse saranno indirizzate a interventi che coinvolgono piccoli comuni, isole minori e grandi attrazioni, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’accoglienza, tutelare il patrimonio locale e promuovere modelli di sviluppo compatibili con le esigenze ambientali e sociali delle comunità. Il terzo ambito riguarda il sostegno all’innovazione tecnologica delle imprese turistiche. Gli investimenti puntano a favorire la modernizzazione delle attività del settore, incrementandone la capacità competitiva e l’adattamento alle nuove esigenze del mercato.

gsl

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