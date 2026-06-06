Fondazione Chiazzese, Bonsignore “Importante il rilancio del Premio Pirandello”

ROMA (ITALPRESS) – “Pur essendo giunti alla ventiquattresima edizione, il percorso del premio è stato segnato da una lunga interruzione dovuta alla crisi di Sicilcassa. Abbiamo però deciso di rilanciarlo, con l’auspicio che possa tornare al prestigio e allo splendore che lo hanno contraddistinto nel corso della sua storia”. Lo ha detto Raffaele Bonsignore, presidente della Fondazione Lauro Chiazzese, intervenendo alla presentazione del Premio nazionale di Teatro Luigi Pirandello.

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