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Medicina Top – 6/6/2026

MILANO (ITALPRESS) – Gli aspetti meno conosciuti della chirurgia plastica e il ruolo della medicina legale nelle indagini: sono i temi dell’ottantaduesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Franco Bassetto, direttore della clinica di chirurgia plastica dell’Azienda Ospedaliera-Università degli Studi di Padova e professore ordinario di chirurgia plastica all’Università degli Studi di Padova, e Pasquale Bacco laureato in medicina all’Università Federico II di Napoli ha studiato Forensic Medicine presso il Texas Biomedical Research Institute ed è professore a contratto in diversi Master universitari. Con Ado Franchi, architetto, si esplorerà la capacità degli spazi pubblici di contribuire al nostro benessere.
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