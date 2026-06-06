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Palazzina crolla dopo un’esplosione nel Fermano, un morto e due feriti

FERMO (ITALPRESS) – Esplosione e crollo parziale di un edificio di due piani a Porto Sant’Elpidio poco prima delle 6. Recuperato il corpo senza vita di un uomo. Soccorse subito due persone ferite. Appena estratto in vita dalle macerie un ragazzo, mentre è in corso la ricerca di una donna dispersa. I vigili del fuoco sono al lavoro con nucleo USAR, droni, cinofili ed escavatori per le operazioni di ricerca.

trl/mca1

(Fonte video: Vigili del Fuoco)

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