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Premio Legalità fiscale a Leo “Lotta a evasione e riduzione tasse tra pilastri”

PALERMO (ITALPRESS) – “Per quanto riguarda la parte fiscale, ci siamo mossi su quattro pilastri. Certezza del diritto, semplificazione, lotta all’evasione e riduzione delle tasse”. Lo ha detto il vincitore del Premio Legalità fiscale, il viceministro dell’Economia Maurizio Leo, a margine della consegna del riconoscimento promosso dalla Camera degli Avvocati tributaristi di Palermo.

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