Premio Legalità fiscale, Cuva “Diffondere coscienza della contribuzione fiscale”

PALERMO (ITALPRESS) – Lo spirito del premio è quello di “diffondere la coscienza della contribuzione fiscale come pietra angolare di ogni comunità: il nostro intento è favorire, soprattutto nei giovani, la diffusione di una consapevolezza che la contribuzione è la condizione finanziaria imprescindibile per la vita e lo sviluppo di ogni comunità; su questo bisogna svolgere un’azione di sensibilizzazione e favorirla nei confronti delle professioni”. Lo ha detto il presidente della Camera degli Avvocati tributaristi, Angelo Cuva, a margine della cerimonia di consegna del Premio Legalità fiscale. La scelta di premiare Leo, aggiunge, si lega al suo “impegno pluriennale in maniera tributaria sotto vari profili, come appartenente alla Guardia di Finanza, all’Agenzia delle Entrate, al mondo accademico e ora alle istituzioni politiche, per favorire il rispetto delle regole e un’equità fiscale che si sta realizzando anche attraverso la riforma da lui ispirata: per quanto riguarda i giovani, la Commissione che presiedo ha selezionato due elaborati sul tema dell’equità fiscale; vogliamo incentivare i nostri ragazzi in un percorso illuminato da questi principi”.

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