Premio Legalità fiscale, Riolo “Rema nella direzione dell’attività di Irfis”

Il Premio Legalità fiscale rappresenta “la consegna di un simbolo che ovviamente rema in direzione della nostra attività, che si coniuga con efficienza e legalità: il primo scopo di Irfis non è solo distribuire risorse, ma allocarle nella maniera più efficace. Questa efficacia proviene dal tessuto legale su cui andiamo a distribuire queste risorse: se non vi è legalità queste risorse appena atterrano muoiono e si disperdono, quindi sarebbe un’attività assolutamente nociva e poco produttiva per il tessuto siciliano”. Così la presidente di Irfis-Fin Sicilia Iolanda Riolo, a margine della cerimonia di consegna del Premio Legalità fiscale, promosso dalla Camera degli Avvocati tributaristi di Palermo.

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