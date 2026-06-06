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Premio Pirandello, Cannella “La cultura deve essere sostenibile”

ROMA (ITALPRESS) – “La cultura deve essere sostenibile, perché rappresenta il principale veicolo di rigenerazione culturale, morale e sociale del nostro Paese. Le istituzioni hanno il compito di creare opportunità e lanciare sfide a chi desidera impegnarsi concretamente nel settore culturale”. Lo ha dichiarato Giampiero Cannella, Sottosegretario di Stato alla Cultura, intervenendo alla presentazione del Premio nazionale di Teatro Luigi Pirandello.

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