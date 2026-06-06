Ultime News

6 Giu 2026 Piccoli ingegneri aerospaziali crescono: i ragazzi dell’Aselli tra i vincitori a Torino
6 Giu 2026 Consorzio Casalasco del Pomodoro, dalla filiera al futuro: crescita record nel triennio
6 Giu 2026 Flash mob al mercato: il gioco d’azzardo patologico in scena grazie al teatro sociale
6 Giu 2026 Arbitri, osservatori e promesse: l’Aia di Cremona premia i protagonisti della stagione
6 Giu 2026 Gran Finale per il Cremona International Spring Music Festival
Video Pillole

Schifani “Titolo del Telegraph inaccettabile, pretendiamo le scuse”

PALERMO (ITALPRESS) – “Titolare che la Sicilia è un covo di mafia è un fatto gravissimo, inaccettabile che respingiamo al mittente. E non basta il cambio del titolo, pretendiamo delle scuse nei confronti di un popolo che non solo combatte la mafia e la sta sconfiggendo, ma che ha pagato grandissimi prezzi in campo di vite umane. Pretendiamo queste scuse”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in un videomessaggio sui propri profili Facebook in merito al discusso titolo del Telegraph sul matrimonio di Dua Lipa a Palermo.

abr/mca1

(Fonte video: Facebook Renato Schifani)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...