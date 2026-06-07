Successo per l’ultimo concerto de “Un altro Festival” a Villa Calciati

Si è conclusa la rassegna “Un altro festival” promossa dal Comune di Persico Dosimo e dal Comune di Gadesco Pieve Delmona in sinergia con Cooperativa Sociale Nazareth. A Villa Calciati domenica pomeriggio si è esibito Trio Bedrich con un programma da Haydn a Mendelssohn: Margherita Ceruti, Michele Mazzola e Filippo Piredda hanno incantato i presenti.

La rassegna, giunta alla terza edizione, si conferma come un appuntamento di grande interesse culturale, capace di portare la musica in luoghi di particolare fascino storico e architettonico, trasformandoli in spazi d’ascolto privilegiati e suggestivi. L’iniziativa è stata anche quest’anno un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati e per chi desidera avvicinarsi alla musica da camera di poter assistere a concerti in contesto “inusuali” ma di altissimo livello artistico. In prima fila il sindaco di Gadesco Pieve Delmona Chiara Uggeri, quello di Persico Dosimo Giuseppe Bignardi e l’organizzatrice del festival Enrica Scolari.

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