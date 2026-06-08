Ad Anas il premio Mediastars per un claim in difesa degli animali





ROMA (ITALPRESS) – Anas vince due premi Mediastars per i progetti di Brand Identity e Advertising. La società del Gruppo Fs Italiane si è classificata al primo posto nella “Sezione Etico Sociale Categoria Stampa” per la pagina di Advertising “Non abbandonare una parte di te” aggiudicandosi anche lo “Special Star” per il Graphic Design del Brand Manual Anas. La premiazione è avvenuta all’Auditorium San Fedele di Milano.

Il Premio Mediastars, giunto alla sua 30esima edizione, valorizza la professionalità e il talento di quanti operano in campo pubblicitario.

“Questi riconoscimenti rappresentano un risultato importante per Anas e per tutte le persone che ogni giorno contribuiscono con competenza, creatività e senso di responsabilità alla nostra missione”, ha detto l’Amministratore delegato, Claudio Andrea Gemme. abr/gtr

(ITALPRESS).

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