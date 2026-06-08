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Ballottaggi, Sodano “Ora al lavoro per risollevare Agrigento”

AGRIGENTO (ITALPRESS) – “E’ una grande emozione, abbiamo la responsabilità di risollevare la città e sono certo che sarà un’avventura che faremo insieme come agrigentini. Non possiamo più vedere questa città ridotta così. E’ il momento di cominciare a sognare e di lavorare per un sogno”: lo ha detto Michele Sodano, candidato del centrosinistra ad Agrigento, parlando ormai da sindaco della città siciliana. Lo scrutinio è alle battute finali.
xq5/fsc/gtr

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