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Basso “Pensiero critico e competenze soft per affrontare le sfide del futuro”

MILANO (ITALPRESS) – Pensiero critico, problem solving, democrazia da rafforzare e un mercato europeo delle telecomunicazioni ancora tutto da costruire. Roberto Basso, direttore Relazioni Esterne e Sostenibilità di WindTre, che in un’intervista a Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress, traccia un percorso articolato tra competenze umane e sfide digitali, partendo dal suo libro “Pensare blu – Dal pensiero critico al problem solving”, edizioni Luiss.

sat/gsl

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