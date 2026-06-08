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Cdp e Polimi, 7 progetti innovativi e sostenibili premiati con l’Impact Award

MILANO (ITALPRESS) – Iniziative capaci di trasformare le sfide ambientali e sociali in opportunità per il Paese, generando impatti tangibili per persone, comunità e territori: sono quelle premiate in occasione della seconda edizione dell’Impact Award, promosso da Polimi Graduate School of Management in collaborazione con il centro di ricerca Tiresia e con il sostegno di Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Il riconoscimento è stato consegnato ai rappresentanti dei sette progetti vincitori nel corso dell’evento che si è tenuto nel Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano.
f12/col3/azn

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