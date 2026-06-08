Difesa, Pigozzi “Tecnologia accelera, ma competenze umane sempre centrali”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi abbiamo avuto l’opportunità di parlare di leadership nel mondo della difesa, ma soprattutto anche di qualità e competenze. Oggi viviamo in un ambiente in cui la tecnologia e l’intelligenza artificiale vanno velocissime, ma il fattore umano rimane importante”. Lo afferma Lorenza Pigozzi, Fincantieri Group Strategic Communication Executive Vice President, a margine del Forum Machiavelli Difesa

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