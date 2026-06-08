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Federazione Provinciale Scuole Infanzia Trento, la formazione è motore sviluppo

ROMA (ITALPRESS) – La Federazione Provinciale delle Scuole dell’Infanzia di Trento nasce nel 1950 e oggi è un ente del Terzo settore impegnato a promuovere qualità e dibattito intorno all’educazione e all’apprendimento. La formazione del personale della federazione rappresenta un motore di sviluppo organizzativo e culturale. Il valore del confronto e della condivisione sono stati al centro della formazione, frutto della collaborazione con Fondimpresa.
mgg/mrv

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