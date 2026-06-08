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Gasbarro “L’operazione Intesa-Mps può ridisegnare il sistema bancario nazionale”

ROMA (ITALPRESS) – L’operazione di Intesa Sanpaolo lanciata attraverso un Opas (Offerta pubblica di acquisto e scambio) su Monte dei Paschi di Siena (Mps) è potenzialmente in grado, se dovesse andare in porto, di “ridisegnare” il sistema bancario nazionale. Lo ha confermato Leopoldo Gasbarro, direttore del magazine economico-finanziario Wall Street Italia, in un’intervista all’agenzia Italpress.

lcr/azn

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