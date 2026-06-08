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Gasparri “Senza investimenti in difesa non c’è libertà e non c’è futuro”

ROMA (ITALPRESS) – “Gli investimenti nella difesa hanno una importante ricaduta anche nello sviluppo delle tecnologiche. È un dibattito molto acceso perché spendere nel welfare, nella scuola, nella previdenza è ancora più urgente per le popolazioni, ma senza investimenti nella difesa non c’è libertà, non c’è vita e non c’è futuro, soprattutto in momenti così difficili per la comunità internazionale”. Lo ha detto il presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, Maurizio Gasparri, a margine del Forum Machiavelli Difesa 2026.

xq8/sat/azn

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