Ultime News

8 Giu 2026 Baldesio, la bocciatura dei bilanci apre il confronto sul futuro della società
8 Giu 2026 All’ex Filanda di Soncino la terza Biennale d’arte di Cremona
8 Giu 2026 “Non è giusto”: il dolore di Pianengo ai funerali dell’istruttore di volo Daniel Taino
8 Giu 2026 Da Puccini a Britten: ecco la nuova stagione d’Opera del teatro Ponchielli
8 Giu 2026 Confcommercio: assemblea annuale dei soci tra nuovi servizi, stabilità e rappresentanza
Video Pillole

Intesa Sanpaolo, Messina “Con Opas su Mps creiamo valore per gli azionisti”

MILANO (ITALPRESS) – “E’ un’operazione che dimostra agli azionisti di Mps che Intesa Sanpaolo vuole andare avanti per cassa, e non per carta. Abbiamo deciso subito di partire con la cassa. Riteniamo che gli azionisti possano essere soddisfatti da questa proposta”. Lo ha detto il CEO di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, a margine della presentazione alla stampa dell’OPAS su Monte dei Paschi di Siena.

xh7/sat/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...