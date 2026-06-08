Intesa Sanpaolo, Messina “Con Opas su Mps creiamo valore per gli azionisti”

MILANO (ITALPRESS) – “E’ un’operazione che dimostra agli azionisti di Mps che Intesa Sanpaolo vuole andare avanti per cassa, e non per carta. Abbiamo deciso subito di partire con la cassa. Riteniamo che gli azionisti possano essere soddisfatti da questa proposta”. Lo ha detto il CEO di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, a margine della presentazione alla stampa dell’OPAS su Monte dei Paschi di Siena.

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