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Marina Militare, Berutti Bergotto “Contesto operativo sempre più complesso”

ROMA (ITALPRESS) – ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia è per storia, geografia, cultura ed economia una nazione profondamente marittima. Gran parte della nostra sicurezza della nostra energia, dei nostri commerci e delle nostre comunicazioni passa attraverso il mare, sopra e sotto la superficie di esso. Per questo ragione la Marina è chiamata ogni giorno a garantire presenza, sorveglianza, protezione e capacità di intervento nei mari vicini e lontani a tutela degli interessi nazionali e della comunità internazionale”. Lo ha detto l’ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto, capo di Stato Maggiore della Marina Militare, incontrando al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

sat/gtr
(Fonte video: Quirinale)

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