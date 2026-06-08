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Pichetto Fratin “Il nucleare fa parte del mix energetico di un Paese moderno”

ROMA (ITALPRESS) – “Il nucleare è parte del mix energetico che deve avere un paese moderno. Per avere sicurezza bisogna avere un po’ di autonomia e per avere autonomia servono tante forme di produzione di energia, come il geotermico, il fotovoltaico, l’eolico, l’idroelettrico e il nucleare. Il gas è la forma di accompagnamento della procedura energetica”. Così Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica in Italia, a margine dell’evento Eni “Eni for a Just Transition” a Roma.

mec/sat/azn

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