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Tg Economia – 8/6/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Intesa Sanpaolo lancia OPAS totalitaria su MPS
– Casa, affitti record nelle grandi città. Milano la più cara d’Italia
– Cdp e Polimi, 7 progetti innovativi e sostenibili premiati con l’Impact Award
– Università, il sentiero stretto tra costo e investimento
abr/gtr

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