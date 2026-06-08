Tg Economia – 8/6/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Intesa Sanpaolo lancia OPAS totalitaria su MPS

– Casa, affitti record nelle grandi città. Milano la più cara d’Italia

– Cdp e Polimi, 7 progetti innovativi e sostenibili premiati con l’Impact Award

– Università, il sentiero stretto tra costo e investimento

abr/gtr

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