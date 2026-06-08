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Tg News – 8/6/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Pasdaran “Operazione militari contro Israele sospese”
– Mosca “Difficile immaginare ora un negoziato con Kiev”
– Papa a Madrid “Mondo in crisi spirituale e culturale”
– Ballottaggi, Arezzo e Macerata al centrodestra
– Stop ai treni 11 e 12 Giugno, sciopero nazionale
– Ministero Economia “Informati su Mps”
– Sinner, accertamenti programmati al San Raffaele
– Italia-Francia, il Farnese d’Or premia innovazione, sostenibilità e cooperazione
– Previsioni 3B Meteo 9 Giugno
gsl

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