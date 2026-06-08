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Tg Sport – 8/6/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– F1, a Monaco vince la Mercedes del leader Antonelli
– MotoGP Ungheria: Marquez da leggenda al Balaton Park
– Roland Garros: Zverev re di Parigi, Cobolli cede in finale
– L’Italia di Baldini vince ancora in Grecia, decide Pio Esposito
– Juve-Sorloth: c’è l’accordo col giocatore
– Real Madrid: Florentino Perez vince le elezioni e blinda Mourinho
– Canottaggio Beach Sprint, il Trofeo Filippi si tinge di azzurro
/gtr

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