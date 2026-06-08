Unipa, Giarratano “Nuovo Policlinico fondamentale per avere struttura adeguata”





PALERMO (ITALPRESS) – Quello che prende il via da Palazzo Steri è un percorso che “riguarda la formazione di 11.934 studenti immatricolati alla scuola di Medicina, 38 corsi di studio e 38 scuole di specializzazione: la formazione degli operatori sanitari di oltre metà della Sicilia dipende dalla nostra scuola. Abbiamo due clienti e due anime: i clienti sono gli studenti e i pazienti, le anime sono quella universitaria e quella ospedaliera con dirigenti medici e personale tecnico-amministrativo. Avendo come obiettivo la formazione delle future generazioni di operatori sanitari, nella nostra regione e non solo, puntiamo a potenziare l’offerta e colmare le carenze strutturali e logistiche che in questo momento ha un Policlinico ormai vecchio: il nuovo Policlinico è fondamentale, le preoccupazioni che percepisco sulla realizzazione riguardano non solo me e l’Università, ma gli 11.934 studenti che nei prossimi anni potrebbero trovarsi a non avere una struttura adeguata”. Lo ha detto il nuovo presidente della scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Palermo, Antonino Giarratano, a margine della cerimonia di insediamento. xd8/vbo/mca1

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