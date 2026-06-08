Unipa, Midiri “Ottimista su realizzazione nuovo Policlinico, è bene strategico”





PALERMO (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando con la direzione strategica, dopo esserci fermati con il problema dei posteggi: la soluzione tecnica è stata trovata a costi invariati, ora procederemo rapidamente con le delibere che vedranno coinvolti anche sindaco e presidenza della Regione per avviare tutte le procedure necessarie all’attuazione con Invitalia del progetto. Io sono moderatamente ottimista, la soluzione tecnica è all’avanguardia perché fatta nei piani cangianti del complesso universitario da costruire, quindi l’impatto ambientale è zero: siamo orientati per la realizzazione di un bene che riteniamo strategico e fondamentale per la nostra comunità. Le tempistiche sono legate alla progettazione: il momento che deciderà il cronoprogramma sarà in linea con l’esitazione del progetto definitivo”. Lo ha detto il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, in merito alla progettazione del nuovo Policlinico. xd8/vbo/mca1

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