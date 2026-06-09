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A Noto una giornata all’insegna della prevenzione con “La Salute nel Quartiere”

SIRACUSA (ITALPRESS) – Una giornata dedicata alla prevenzione gratuita e alla medicina del territorio. Ha fatto tappa a Noto “La Salute nel Quartiere”, iniziativa promossa dall’Asp di Siracusa nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027, un piano strategico nato per abbattere le barriere economiche, culturali e geografiche che spesso allontanano le persone dalla prevenzione e dalle cure, offrendo risposte concrete soprattutto a chi vive in condizioni di svantaggio.
col/fsc/gtr

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