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Ambasciatrice Lituania a Palermo “Splendida occasione per rafforzare legami”

PALERMO (ITALPRESS) – “È una splendida occasione per rafforzare legami già molto attivi, grazie anche al lavoro del nostro console onorario in Sicilia, Alessandro Palmigiano, che opera instancabilmente per promuovere la Lituania in questo bellissimo Paese”. Lo ha dichiarato l’Ambasciatrice della Repubblica di Lituania in Italia, Dalia Kreiviene, in occasione dell’evento a Villa Lituania, a Palermo. vbo/mca2
(Fonte video: Consolato della Repubblica di Lituania)

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