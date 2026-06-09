Chirurgia plastica, evoluzione tra ricostruzione e rigenerazione





MILANO (ITALPRESS) – La chirurgia plastica è una disciplina medica che unisce competenze ricostruttive, rigenerative ed estetiche, con l’obiettivo di ripristinare funzione, forma e armonia del corpo: del resto, l’aggettivo plastica deriva dal greco modellare ed esprime bene la natura di questa specialità. “La chirurgia plastica viene considerata l’ultima grande chirurgia perché quella generale sta ormai scomparendo a vantaggio delle specialistiche, che si affermano sempre di più: il chirurgo plastico è rimasto l’unico in grado di spostarsi lungo il corpo. I nostri interventi modificano l’anatomia del volto, della mammella, degli arti, delle mani: nella nostra formazione conosciamo molto bene l’anatomia sia di superficie che di profondità”, ha detto Franco Bassetto, direttore della clinica di Chirurgia plastica presso l’Azienda ospedaliera dell’Università di Padova e presidente della Società italiana di chirurgia plastica, ricostruttiva, rigenerativa ed estetica (Sicpre), intervistato per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.

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