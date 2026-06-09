Da Suez la tecnologia innovativa SewerBall per il controllo delle reti fognarie





MILANO (ITALPRESS) – Con 160 anni di attività nella gestione delle acque reflue e dei rifiuti, Suez porta anche in Italia un solido bagaglio di competenze, maturato in oltre 60 anni di presenza sul territorio. L’azienda vanta una significativa competenza nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti di trattamento delle acque, nonché nell’ottimizzazione delle reti acquedottistiche e fognarie. In questo contesto, continua a sviluppare soluzioni innovative, come la gamma di sensori SewerBall, per efficientare il controllo e il monitoraggio delle reti idriche, rispondendo alle emergenti esigenze operative e di gestione degli asset dei Gestori Idrici.

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