De Sanctis “Il calcio paralimpico variegato, avanti con massima collaborazione”

ROMA (ITALPRESS) – “È il massimo campionato e fa parte del programma paralimpico, quindi è molto importante come disciplina.Le formule sono le più svariate, ma quello che conta è che il calcio a 5 non vedenti faccia parte della federazione. Il mondodel calcio paralimpico è variegato ed è diviso tra tutti i tipi di disabilità, ma da parte nostra c’è sempre massima collaborazionetra tutte le organizzazioni. Il calcio è un fenomeno sociale e spero possa garantire il miglior futuro possibile per il nostromondo”. Così Marco Giunio De Sanctis, presidente del Cip, a margine della conferenza stampa di presentazione delle Final Fourdi calcio a 5 B1 non vedenti, in programma a Roma il 13 e il 14 giugno.

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