Disabilità, a New York una mostra sul documento finale del primo G7





NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’Italia porta alle Nazioni Unite la propria esperienza nel campo dell’inclusione e dei diritti delle persone con disabilità. In occasione della 19^ Conferenza degli Stati Parte della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (COSP19), il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha inaugurato al Palazzo di Vetro la mostra dedicata alla Carta di Solfagnano, il documento finale del primo G7 ministeriale sulla disabilità e l’inclusione, ospitato dall’Italia nell’ottobre 2024.

L’esposizione, promossa dal Ministero per le Disabilità con il sostegno della Missione Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite, presenta attraverso un linguaggio semplice e accessibile le otto priorità contenute nella Carta di Solfagnano, ispirate ai principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

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(Intervista di Stefano Vaccara)

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