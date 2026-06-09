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“Eni for a just transition”, sostenibilità e coesione sociale nel report 2025

ROMA (ITALPRESS) – Strategie di lungo periodo, gestione ambientale e sociale, persone, trasparenza, innovazione responsabile, sviluppo dei territori: è una sostenibilità articolata su più dimensioni quella raccontata nel report “Eni for a Just Transition” e illustrata al Gazometro di Roma nel corso di un incontro con gli stakeholder. La transizione, secondo Eni, deve essere ambientale, economica e sociale insieme. Per questo servono collaborazione e coordinamento tra industria, istituzioni, ricerca e territori.
mec/fsc/gtr

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