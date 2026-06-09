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Hi-Tech & Innovazione Magazine – 9/6/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– Arrivano anche in Europa gli autovelox “intelligenti”
– Intelligenza Artificiale, aziende oltre la sperimentazione ma i ricavi restano indietro
– Nel cuore delle Madonie Isnello scommette su innovazione e territorio
fsc/gsl

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