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Hi-Tech & Innovazione Magazine – 9/6/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– Arrivano anche in Europa gli autovelox “intelligenti”
– Intelligenza Artificiale, aziende oltre la sperimentazione ma i ricavi restano indietro
– Nel cuore delle Madonie Isnello scommette su innovazione e territorio
fsc/gsl
– Arrivano anche in Europa gli autovelox “intelligenti”
– Intelligenza Artificiale, aziende oltre la sperimentazione ma i ricavi restano indietro
– Nel cuore delle Madonie Isnello scommette su innovazione e territorio
fsc/gsl
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