Ultime News

9 Giu 2026 Happening 2026, torna l’appuntamento in piazza Stradivari dal 14 al 16 giugno
9 Giu 2026 Nuovo asfalto e caos in via Massarotti: auto a zig-zag tra i mezzi di cantiere
9 Giu 2026 Grande partecipazione al corso di birdwatching: una classe da 10 e lode
9 Giu 2026 Rivolta in carcere a Cremona: detenuti appiccano incendio in una sezione
9 Giu 2026 Marini 1950, restyling al Martino Bassi: “Ora puntiamo alla tribunetta”
Video Pillole

Mattarella a Palazzo Bachelet per il seminario di studi “Rule of Law”

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha preso parte al seminario di studi sul tema “Rule of Law”, promosso dal Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con la Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa. Svolto a Roma, a Palazzo Bachelet, sede del CSM, il convegno è stato introdotto dal Vicepresidente del CSM Fabio Pinelli, cui sono seguite le relazioni del Presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso e della Presidente della Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa Marta Cartabia. Al termine sono intervenuti anche i Vicepresidenti della Corte costituzionale Francesco Viganò e Luca Antonini; il Giudice della Corte costituzionale Giovanni Pitruzzella e il Componente del CSM Antonello Cosentino.

col4/mca1

(Fonte video: Quirinale)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...