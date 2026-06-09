OSCA rinasce a Imola con il crossover coupé MT6

IMOLA (BOLOGNA) (ITALPRESS) – All’Autodromo Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola prende forma il rilancio di O.S.C.A., lo storico marchio fondato dai fratelli Maserati e oggi al centro delprogetto Historic Italian Brands promosso da Massimo Di Risio.

Dopo il lancio di Itala 35, il gruppo presenta la nuova O.S.C.A. MT6, secondo modello della gamma Fabbrica Italia e primo esponente di una nuova categoria definita “Sportover”, un crossover coupé

compatto che punta a coniugare sportività, design e tecnologie avanzate.

La MT6 richiama nel nome la leggendaria MT4, la prima vettura da competizione O.S.C.A. che debuttò vincendo il Gran Premio di Napoli del 1948. Lunga 4,51 metri, larga 1,87 e alta 1,56, la nuova vettura si distingue per uno stile muscoloso e dinamico, con ampio utilizzo di fibra di carbonio, fiancate scolpite, tetto spiovente e cerchi da 21 pollici.

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