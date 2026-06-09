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Report Unipol, dati e tecnologie decisivi per la mobilità sicura nelle città

MILANO (ITALPRESS) – Sulle strade italiane continua a crescere il tasso di incidentalità, arrivato a 2,94 nel 2024, con oltre 3mila morti e un costo sociale annuo pari a 20 miliardi di euro. Un’emergenza che richiede una responsabilità condivisa tra tutti i soggetti coinvolti nel sistema della mobilità, anche con l’introduzione e lo studio di dati e tecnologie come fattori abilitanti per città più sicure: è da questa sfida che prende le mosse la quinta edizione del Forum 2026 di The Urban Mobility Council, Think Tank promosso da Unipol e presentato alla Triennale di Milano.
f49/fsc/gtr

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