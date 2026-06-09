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Spazio, Urso “Italia protagonista in settore centrale per sicurezza e difesa”

ROMA (ITALPRESS) – “Venti eventi in 16 Regioni italiane, dal Nord al Sud, nei distretti industriali spaziali che uniscono l’intero Paese per evidenziare come l’Italia torna protagonista in quello che è considerato il comparto del futuro”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso della conferenza stampa “Spazio, eccellenza del Made in Italy”. “Si tratta di un settore centrale per quanto riguarda la sicurezza e la difesa, ma anche per le sue ricadute nella ricerca scientifica, nello sviluppo tecnologico, nell’impresa e nella sua competitività globale”, prosegue.

xb1/col4/mca2

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